Paint w Windows 11 obsłuży warstwy. Microsoft nie odpuszcza

Przez długie lata, a nawet dekady, program Paint był postrzegany jako narzędzie o ograniczonych możliwościach, które umożliwiało jedynie podstawową obróbkę graficzną. Był to program, który sprawdzał się głównie przy prostych zadaniach, takich jak kadrowanie obrazów. Jednakże, w najnowszym systemie operacyjnym Microsoftu, Windows 11 , Paint ewoluuje, stając się znacznie bardziej rozbudowanym programem.

Porównanie go do Photoshopa może wydawać się przesadzone, ale dla wielu użytkowników Paint może już wkrótce okazać się w pełni wystarczającym narzędziem do obróbki grafiki. Wynika tak z zapowiedzi, jakimi podzielił się Dave Grochocki (stojący na czele zespołu odpowiedzialnego za rozwój aplikacji Paint).