Nvidia przystosowuje sterowniki do Windows 11 w wersji 22H2

W sterownikach RTX i Quadro z numerem 516.25 znalazła się także poprawka dla rdzeni Tensor, które dotychczas miały problemy z wydajnością podczas skalowania zdjęć. Pojawiła się także obsługa WDDM 3.1 oraz lepsze wsparcie dla wybranych programów do obróbki grafiki czy filmów, np. DaVinci Resolve 18 i Adobe Premiere Pro.

Jak zaznacza Windows Latest, aktualizacja 22H2 systemu Windows 11 zapowiada się jako naprawdę spora poprawka. Microsoft obiecuje kilka znaczących ulepszeń, jednak nie wszystkie zmiany mogą przypaść do gustu użytkownikom. W przypadku Windows 11 Pro, użytkownicy będą zobligowani do logowania się do konta Microsoft. Sam system także, po raz kolejny, ma się nieco zmienić wizualnie.