Będzie wygodniej. W Windows 11 zmienia się Eksplorator plików

Zapowiadany od dłuższego czasu odświeżony Eksplorator plików wreszcie trafia do pierwszych użytkowników systemu Windows 11 . Insiderzy w kanale developerskim mogą pobrać już kompilację 23475, której jedną z gwiazd jest właśnie ten zmodyfikowany element. To największa zmiana w tej części systemu od jesieni, gdy Eksplorator otrzymał karty , ułatwiające pracę na wielu katalogach naraz.

Zmodernizowany Eksplorator plików przenosi pasek adresu wyżej – tuż pod karty, a panel przycisków z podstawowymi narzędziami umieszcza niżej. To bardziej przyjazny i intuicyjny układ – podobny do tego, z jakim mamy do czynienia w przeglądarkach internetowych. Aktualizacja zwiększa także integrację z OneDrive, umożliwiając na przykład podejrzenie przydziału miejsca poprzez nową ikonkę przy pasku adresu. Do tego na ekranie głównym pojawiła się karuzela z polecanymi plikami (ale tylko u osób z kontem Azure Active Directory).