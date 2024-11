Duża zmiana w YouTube. Nie każdemu się spodoba

Jak czytamy w serwisie androidauthority.com, użytkownicy aplikacji YouTube w wersji na system Android otrzymują aktualizację, w której zmienia się sposób obsługi aplikacji. Mowa o gestach przesuwania palcem podczas odtwarzania filmu w górę lub w dół. Pewnie doskonale wiecie, do czego służyły do tej pory – można było dzięki nim wyjść z trybu pełnoekranowego.

Problemem dla użytkowników może być fakt, że od teraz nie będzie można w łatwy sposób wyjść z trybu pełnoekranowego. Trzeba będzie skorzystać z przycisku, co w pewnym stopniu utrudnia korzystanie z aplikacji i wymaga poświęcenia dodatkowej chwili na opuszczenie odtwarzacza.

Otrzymaliście już aktualizację YouTube? Jak oceniacie zmianę i czy uważacie, że nowe działanie gestów jest wygodne i efektywne? Z jednej strony mamy do czynienia ze spójnością działania. Z drugiej zaś jest to istotna zmiana, która może doprowadzić do wielu przypadkowych przełączeń filmów.