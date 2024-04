Film z potrącenia dziecka na Facebooku. Cel jest jeden

O zagrożeniu informuje CERT Orange Polska, zwracając uwagę na zalew fałszywymi postami na Facebooku . W tym przypadku dotyczą rzekomego nagrania z potrącenia dziecka na przejeździe kolejowym, ale to zmyślona historia. Przestępcy często wykorzystują taki schemat, w którym zapalnikiem do kliknięcia linku ma być szokujący materiał , wzbudzający ciekawość. W analogiczny sposób działają oszustwa związane z fałszywymi materiałami dotyczącymi osób znanych ze świata mediów .

Wszystko zaczyna się od przejętego wcześniej konta na Facebooku, co mogło się udać przy okazji innego ataku lub w wyniku wycieku danych do internetu (przypominamy, że na tę okoliczność warto mieć włączone uwierzytelnianie dwuetapowe, by nie paść ofiarą przestępców). Oszust w imieniu jakiejś osoby publikuje masowo posty, w których zachęca do kliknięcia linku. Jeśli odbiorca się skusi, trafi na stronę żądającą podania loginu i hasła do Facebooka zazwyczaj pod pretekstem potwierdzenia wieku.