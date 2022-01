Robisz screeny wiadomości na Messengerze? Rozmówca się dowie

Tryb, o którym mowa, polega na ustawieniu automatycznego usuwania wpisów. W praktyce oznacza to, że gdy nasz rozmówców odczyta wiadomość i wyjdzie z czatu, zniknie wszystko, co napisaliśmy. Funkcja jest szczególnie przydatna przy przekazywaniu poufnych informacji.

To nie jedyna zapowiadana zmiana na Messengerze. Mowa jest również o wprowadzeniu kompleksowych funkcji szyfrowania połączeń i rozmów grupowych oraz o nowych naklejkach, GIF-ach i reakcjach. Zagraniczne media przypominają w tym kontekście ubiegłoroczną wypowiedź Antigone’a Davisa, globalnego szefa ds. bezpieczeństwa w Meta:

Wdrożenie kompleksowego szyfrowania we wszystkich usługach Meta, które umożliwiają wysyłanie wiadomości, jest planowane do ok. 2023 r.