Edge konta powiadomienia. Microsoft tłumaczy, co zmienił

Microsoft tłumaczy, w jaki sposób zabezpiecza korzystających z przeglądarki Edge przed niechcianymi powiadomieniami. Użytkownicy trafiający na strony, które usilnie nalegają, by aktywować dla nich możliwość wyświetlania powiadomień, zwykle wykorzystują ten mechanizm do przesyłania fałszywych treści i oszukiwania użytkowników , którzy mogą w ten sposób stać się ofiarami ambitnego ataku - trafiając choćby na spreparowaną stronę internetową wyłudzającą dane osobowe .

We wpisie blogowym o zmianach w Edge'u w tym zakresie wyjaśniono, jakie mechanizmy blokowania szkodliwych powiadomień udało się już wdrożyć. Microsoft podkreśla, że począwszy od Edge'a 113 przeglądarka działa w oparciu o unowocześniony mechanizm wstrzymywania i uciszania powiadomień, który sygnalizuje, że podjął kroki, by zatrzymać potencjalne szkodliwe powiadomienie. Microsoft podaje za przykład, że niektóre strony próbują w ten sposób straszyć użytkowników m.in. rzekomym zainfekowaniem komputera i koniecznością podjęcia działań, by usunąć wirusa z dysku.