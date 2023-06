Elon Musk ugina się pod naciskiem UE. Chodzi o bezpieczeństwo

Kilka dni temu Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę w siedzibie Twittera . Celem było zweryfikowanie, czy platforma jest w stanie przestrzegać nowych wytycznych europejskich dotyczących zwalczania propagandy i przestępczości internetowej, łącznie z wykorzystywaniem seksualnym dzieci. Niedostosowanie się do przepisów mogłoby oznaczać koniec działalności Twittera w Europie lub karą finansową sięgającą 6 proc. globalnych przychodów.

Sam Elon Musk wielokrotnie podkreślał jednak, że nie jest zwolennikiem stosowania się do międzynarodowych przepisów. Zapewniał, że wynika to z jego chęci tworzenia dla ludzi przestrzeni do szerzenia własnych poglądów, która nie będzie w żaden sposób ograniczać wolności słowa. Zrezygnował również z udziału w dobrowolnym kodeksie dobrych praktyk w ramach europejskiego sojuszu walki z dezinformacją.