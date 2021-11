W porównaniu do transakcji wykonywanych kartami płatniczymi dysproporcja jest aż nazbyt widoczna. Jedna transakcja przy użyciu Bitcoina jest równie energochłonna, co 1,2 miliona płatności wykonanych przy użyciu karty VISA. Co więcej, gdyby wydobycie Bitcoina porównać do zużycia energii przez poszczególne kraje, zajęłoby ono 29. pozycję pod względem zużycia energii.