Ustawa o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act – DMA), która ma wejść w życie już pierwszego listopada, zmusi takich gigantów technologicznych jak Meta, Google czy Amazon do uczynienia swoich platform otwartymi i interoperacyjnymi do 2023 roku – donosi serwis Wired. Może to skutkować znaczącymi zmianami w tym, co poszczególne firmy mogą robić ze swoimi gadżetami i aplikacjami.