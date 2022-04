KE opisuje ustawę o usługach cyfrowych. "To historyczny moment"

Jak czytamy w ogłoszeniu na stronie Komisji Europejskiej, przyjęte porozumienie to historyczny moment. Po pierwsze zostało wprowadzone stosunkowo szybko, ale co ważniejsze - na nowo określi podstawowe zasady wszystkich usług online dostępnych na terenie Unii Europejskiej. Przepisy DSA mają wejść w życie w ciągu 15 miesięcy od ich zatwierdzenia lub 1 stycznia 2024 roku - w zależności od tego, która data będzie późniejsza.

Szczegóły planowanej ustawy DSA są jednak znane już teraz. Co istotne, wprowadzone zasady w praktyce będą miały przełożenie na wiedzę "zwykłych" użytkowników internetowych usług. Co do zasady chodzi o bezpieczeństwo, jawność zasad stosowanych przez firmy technologiczne i odpowiednio szybkie usuwanie treści udostępnianych w sposób nielegalny.