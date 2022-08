Amazon ma ambitne plany. Chce zostać drugim TikTokiem

Amazon to największy sklep internetowy na świecie. W Polsce jego popularność nie jest tak duża, jak w krajach zachodnich, ale liczba osób korzystająca usług firmy rośnie, głównie za sprawą usługi Prime. Wall Street Journal dotarł do ciekawych informacji, z których wynika, że Amazon rozpoczął testy nowego rozwiązania, noszącego nazwę Amazon Inspired .

Użytkownicy Amazon Inspired będą mogli nagrać i opublikować zdjęcia lub krótkie filmiki , które wyświetlą się na specjalnym feedzie. Mają to być recenzje oraz zabawne treści związane z produktami dostępnymi w sklepie Amazona. Na trop nowego rozwiązania wpadła izraelska firma badawcza Watchful Technologies .

Do testów Amazon Inspired zaproszono na razie wąskie grono pracowników firmy . Z informacji zdobytych przez izraelskich badaczy wynika, że usługa ma być dostępna w aplikacji mobilnej Amazona , a także na stronie internetowej sklepu , gdzie filmiki i zdjęcia będą się wyświetlały w formie widgetu. Użytkownicy serwisu będą mogli je oceniać i udostępniać w mediach społecznościowych. Widget umożliwi natychmiastowy zakup produktu za pomocą metody płatności podpiętej do konta Amazon.

Data premiery Amazon Inspired nie jest jeszcze znana, a amerykański gigant nie wydał żadnego oświadczenia na temat nowej usługi. Zważywszy na to, że znajduje się ona we wczesnej fazie testów, prace nad Amazon Inspired potrwają jeszcze co przez najmniej kilka miesięcy.