Fabryka procesorów powstanie w Europie. Tuż przy granicy z Polską

Unia Europejska chce znacząco zwiększyć udział Europy w światowym rynku półprzewodników. Przyjęty niedawno akt o chipach zakłada, że do 2030 r. udział Europy w tym rynku ma zostać podwojony - z ok. 10 proc. do co najmniej 20 proc. w 2030 r. Będzie to się wiązać z dużymi inwestycjami. Zgodnie z założeniami osiągnięcie tego celu może kosztować 43 miliardy euro.