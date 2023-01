Messenger po aktualizacji: twoje czaty mogą zostać zaszyfrowane

W Facebook Messengerze chodzi o szyfrowanie end-to-end, które w polskiej wersji komunikatora określane jest "pełnym szyfrowaniem" i co do zasady działa podobnie jak choćby w WhatsAppie. Obecnie do takiej wersji czatu można przejść w dowolnym momencie, klikając opcję w menu danej konwersacji. Od tego momentu wiadomości są dodatkowo chronione, ale dotychczas wiązało się to ze sporą liczbą wyrzeczeń - tryb ten jest wyjątkowo uproszczony.