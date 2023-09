Facebook zmienił logo. Nowego łatwo nie rozpoznasz

Facebook zrezygnował z dotychczasowego logo. Nowe trudno jednak uznać za tak duży przełom, jak mógłby na to wskazywać długi wpis blogowy twórców, którzy tłumaczą podjęte decyzje. Co więcej, typowy użytkownik raczej nie rozpozna, że widzi już przed oczami nowe, a nie stare logo Facebooka i będzie mu trudno wskazać, co konkretnie się zmieniło.