Film prosto z mózgu. Dzięki AI możemy zobaczyć jak działa nasz umysł

Artykuł, który naukowcy napisali na temat nowego modelu, opiera się na wcześniejszej pracy, polegającej na wykorzystaniu sztucznej inteligencji do odtwarzania obrazów poprzez samą tylko analizę fal mózgowych. Sprawienie, że graficzna AI uzupełnia brakujące klatki, by stworzyć płynny film, jest dosyć imponujące, co można stwierdzić, porównując oryginalne i "zrekonstruowane" filmy dostępne publicznie na stronie badaczy.