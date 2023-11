WhatsApp: nowe opcje bezpieczeństwa. Zobacz, jak je włączyć

Do WhatsAppa trafiają dwie nowe funkcje związane z bezpieczeństwem, co ciekawe domyślnie nieaktywne. Nowością jest wyciszanie połączeń od nieznanych osób oraz ochrona adresu IP, co może realnie wpłynąć na prywatność komunikacji.

Meta informuje we wpisie na blogu, co nowego trafia do WhatsAppa. Pierwsza z nowości - możliwość automatycznego wyciszania połączeń od nieznanych numerów - to zmiana, którą zapowiadano od dłuższego czasu. Użytkownik WhatsAppa może teraz wejść do ustawień i "raz na zawsze" aktywować opcję, dzięki której nie doświadczy już dźwiękowych powiadomień w przypadku połączeń od osób spoza książki telefonicznej. Informacja o połączeniu zostanie dostarczona "po cichu".

Druga nowość wydaje się ważniejsza z punktu widzenia bezpieczeństwa, a chodzi o ochronę adresu IP podczas połączeń głosowych. Dotychczas WhatsApp podczas nawiązywania połączenia łączył bezpośrednio dwa telefony, co otwierało drogę do pewnego rodzaju ataków, w tym tzw. "zero click". Dzięki nowej opcji w ustawieniach, użytkownik WhatsAppa może wymusić nawiązywanie połączeń przez serwer, dzięki czemu adres IP nie będzie łatwo dostępny dla potencjalnego atakującego.

Mechanizm łączenia dwóch telefonów z WhatsAppem podczas rozmowy © Meta

Nowe opcje bezpieczeństwa WhatsAppa trafiają już do użytkowników na Androida i iOS-a, ale co ciekawe nie są domyślnie aktywne. Aby włączyć przekazywanie połączeń przez serwer, należy wejść do Ustawień i sekcji Prywatność, a następnie wyświetlić Zaawansowane. Stąd można aktywować opcję "Chroń adres IP podczas połączeń". W ustawieniach połączeń można z kolei znaleźć opcję wyciszania nieznanych osób dzwoniących.

Oskar Ziomek, redaktor prowadzący dobreprogramy.pl