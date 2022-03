Google Chrome i boczny panel wyszukiwania. Można już testować

O możliwości włączenia testowego panelu w Chrome Canary informuje Techdows. Aby sprawdzić nową opcję, wystarczy pobrać testową wersję Google Chrome, a następnie aktywować odpowiednią flagę w ramach ustawień eksperymentalnych. By do nich dotrzeć, trzeba wpisać w polu paska adresu chrome://flags i zatwierdzić przyciskiem Enter. Potem najłatwiej skorzystać z wyszukiwarki, by znaleźć odpowiednią opcję.