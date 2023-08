Google Chrome usuwa irytujący element. Zmiana w pobieraniu

Gdy pobierasz jakiś plik w przeglądarce Google Chrome , jego miniaturka ląduje na pasku w dolnej części okna programu. Czasem się to przydaje, częściej jednak po prostu irytuje. Podczas gdy producenci innych przeglądarek internetowych dawno już postawili na automatycznie znikające dymki, zespołowi Google’a zajęło to więcej czasu. Wreszcie jednak się doczekaliśmy.

Podobnie jak w wymienionych przeglądarkach, będzie to działać tak, że po rozpoczęciu pobierania wokół dedykowanej ikony pojawi się animowany pierścień (pokazujący postęp). Następnie pod nim pojawi się okienko informujące, że pobieranie się zakończyło, by po chwili zniknąć. Kliknięcie ikony spowoduje rozwinięcie listy wszystkich pobrań z ostatnich 24 godzin, co ułatwia dotarcie do tych plików.