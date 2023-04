Najwyższy czas. Google Authenticator wprowadza synchronizację kodów

Google Authenticator to jeden z najpopularniejszych generatorów jednorazowych kodów uwierzytelniających. To dziwne, ale dopiero teraz doczekał się synchronizacji w chmurze. Lepiej późno niż wcale.

Korzystanie z dwuetapowego uwierzytelniania (2FA) to jedna z podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci. Polega na tym, że po wpisaniu loginu i hasła trzeba jeszcze potwierdzić tożsamość w inny sposób – na przykład przepisując jednorazowy kod z wiadomości SMS lub aplikacji. Właśnie taką funkcję – to znaczy generowanie kodów – pełni (dostępny bezpłatnie) Google Authenticator. Choć jest wyjątkowo popularnym narzędziem tego typu, do ostatniej aktualizacji czegoś mu brakowało.

Google Authenticator zyskał synchronizację kodów w chmurze

Brakowało mu mianowicie funkcji synchronizacji kodów w chmurze. Przez to zgubienie urządzenia z Authenticatorem oznaczało właściwie blokadę konta. Wymiana telefonu na nowy wiązała się zaś z koniecznością ponownego autoryzowania we wszystkich połączonych aplikacjach. Teraz Authenticator przechowuje kopie zapasowe kodów w chmurze połączonej z twoim kontem Google. To rozwiązuje wiele problemów.

Screeny z Google Authenticator © App Store

Konkurencyjny Microsoft Authenticator oferował synchronizację już wcześniej, ale w narzędziu Google’a jej brakowało. Być może teraz, gdy się to zmieniło, rozwiązanie przekona do siebie tych, którzy obawiali się o to, co się stanie, gdy dojdzie do zgubienia lub kradzieży telefonu. To wciąż nie będzie nic przyjemnego, ale odejdzie przynajmniej jeden z dodatkowych kłopotów.

Synchronizacja w Google Authenticator na Androida i iOS-a

Opublikowany wpis na blogu Google wyjaśnia, że synchronizacja jednorazowych kodów jest już dostępna w zaktualizowanych wersjach aplikacji Google Authenticator na Androida oraz iOS-a. Jeśli masz program na telefonie, możesz już dokonać aktualizacji, w innym razie możesz skorzystać z poniższych linków.

Wojciech Kulik, dziennikarz dobreprogramy.pl