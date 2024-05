Google dodaje przycisk do wyszukiwarki. Od razu ci się spodoba

Zmiana polega na dodaniu do filtrów wyszukiwania kolejnego, który ograniczy wyniki tylko do tekstowych stron internetowych. Innymi słowy, z Google'a znikną wówczas oferty sprzedażowe, proponowane grafiki, wiadomości, filmy, wszelkie nakładki oparte na AI dopiero co zapowiedziane podczas Google I/O 2024 czy dodatkowe wizytówki firm - opisuje The Verge. Innymi słowy w tym trybie Google będzie wyglądać tak, jak wiele lat temu.