Gdzie leżą twoi bliscy? Te mapy obejmują całą Polskę

Początek listopada to okres, który z uwagi na Święto Zmarłych wielu ludzi poświęca na odwiedziny na cmentarzach. Warto ten czas poświęcić również na poszukiwanie miejsc pochówku osób, których mogliśmy wcześniej nie znać – a być może są dalekimi krewnymi. Jak to zrobić? W internecie jest szereg narzędzi, które to ułatwią.

Internetowe wyszukiwarki grobów to narzędzia, które pozwalają dziś z dokładnością co do metra ustalić miejsce pochówku konkretnej osoby. W wielu przypadkach są to również narzędzia, które umożliwiają opłacenia miejsca na cmentarzu.

Wyszukiwarki grobów w internecie

Poza tymi funkcjami – jedną z najważniejszych jest jednak to, że właśnie dzięki internetowym wyszukiwarkom grobów można odnaleźć swoich krewnych spoczywających na cmentarzach w całej Polsce. Aby to zrobić, wystarczy w zasadzie podać nazwisko konkretnej osoby.

Z okazji Święta Zmarłych 2024 prezentujemy listę popularnych narzędzi, które działają na terenie całego kraju. Dzięki nim można dotrzeć do lokalizacji grobu danej osoby.

Wyszukiwanie grobów w internecie

Najpopularniejszą, a jednocześnie całkowicie darmową wyszukiwarką grobów w internecie jest Grobonet.com. To narzędzie ogólnopolskie, które obejmuje ponad 2500 cmentarzy w całej Polsce. Można w tym miejscu wyszukiwać groby, podając wyłącznie samo nazwisko. Aplikacja wskaże dokładny sektor oraz rząd, gdzie należy szukać miejsca pochówku. W bazie znajdują się też zdjęcia niektórych grobów dla lepszej identyfikacji.

Wyszukiwarka Grobonet.com © Grobonet.com

Popularną internetową bazą osób pochowanych jest też portal Mogiły.pl. Co do zasady działa ona na podobnej zasadzie co Grobonet.com, jednak dysponuje nieco mniejszą bazą cmentarzy. Na stronie można jednak znaleźć niemal 1,8 mln pochowanych w ponad 1 mln grobów.

Wyszukiwarka Mogiły.pl © Mogiły.pl

Szukając miejsca pochówku bliskich warto też zajrzeć na stronę eCmentarze.pl, na której znajduje się ponad 670 tys. grobów i niemal 1,2 mln pochowanych na niespełna 600 cmentarzach. Ta internetowa aplikacja jest również kompatybilna z mobilnymi systemami operacyjnymi – Android oraz iOS. Intuicyjny interfejs pozwala w prosty sposób przeglądać plany cmentarzy.

Portal eCmentarze.pl © eCmentarze.pl

Przed wyjazdem pamiętaj też o nawigacji

Planując podróż samochodem na cmentarz, szczególnie do innego miasta, warto wykorzystać narzędzia nawigacyjne takie jak Mapy Google lub Yanosik. Aplikacje te na bieżąco informują o korkach oraz zmianach w organizacji ruchu, co jest szczególnie istotne w okolicach 1 listopada. W tym okresie, zwłaszcza w pobliżu cmentarzy, często dochodzi do zamknięć dróg lub wprowadzenia ruchu jednokierunkowego.

Norbert Garbarek, dziennikarz dobreprogramy.pl