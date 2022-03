Google na tablicach na drodze. Sprawdzisz czas dojazdu bez telefonu

Jak podaje MZD w Bielsku-Białej, trzy tablice zamontowano na wlotowych ulicach do miasta. W przeciwieństwie do większości tego rodzaju rozwiązań, zarządowi zależało na maksymalnym uproszczeniu instalacji. Dzięki temu możliwe było uzyskanie taniej możliwości informowania kierowców z możliwością wykorzystania w wielu miejscach.

Dotychczasowe rozwiązania, które można spotkać w wielu miastach w Polsce, opierały się na sprzęcie zbierającym dane z poszczególnych ulic, a następnie przekładającym je na konkretne informacje dla kierowców. Wymagało to zamontowania systemu kamer, drogiego oprogramowania oraz stale pracującego zespołu operatorów, którzy trzymali pieczę nad całością.

W przypadku tablic w Bielsku-Białej, MZD podpisał umowę z Google na dostęp do API. Dane są więc zbierane przez kalifornijską firmą, a następnie przetwarzane na informacje demonstrowane kierowcom na tablicach. W ten sposób uzyskano rozwiązanie znacznie tańsze, ale też umożliwiające jego zamontowanie w dowolnym miejscu.

Miesięczny abonament pozwalający na korzystanie z danych zebranych przez Google to koszt ok. 1300 zł. Dla porównania, tradycyjny system zintegrowanych kamer mierzących czas przejazdu dla trzech tablic musiałby kosztować co najmniej 300 tys. zł.