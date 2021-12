Google Play: 500 tys. osób pobrało trojana. Przesyła dane do Rosji

Szczegóły opisywane są przez firmę pradeo , która 16 grudnia dodała do swojej listy szkodliwych programów aplikację Color Message na Androida. W tej chwili nie jest już dostępna w Google Play, ale w momencie pisania ostrzeżenia jeszcze była, a do tamtego czasu pobrano ją ponad 500 tys. razy.

Aplikacja była zainfekowana trojanem z rodziny Joker , tutaj wykorzystanym do zapisywania użytkownika do niechcianych usług premium oraz wykradania danych i przesyłania ich na rosyjskie serwery. Jak udało się ustalić, po instalacji aplikacji Color Message, kod trojana pozwalał atakującym przejąć całą książkę adresową ofiary, a następnie przesłać ją na serwery .

Równolegle użytkownik był zapisywany do płatnych usług. Badacze dodają, że infekcja jest trudna do zauważenia z zewnątrz, bo aplikacja potrafi ukrywać szkodliwe fragmenty swojego kodu, kiedy jest już zainstalowana. Jak zwykle w przypadku szkodliwych aplikacji z Google Play, część odpowiedzialności za bezpieczeństwo ciąży na samych użytkownikach Androida.

Google co prawda usunął już szkodliwy program ze sklepu Google Play, ale ze smartfonów trzeba go odinstalować samemu. Warto więc sprawdzić, czy w telefonie jest zainstalowana aplikacja Color Message, a jeśli tak - od razu ją usunąć. Pakiet, o którym mowa to com.guo.smscolor.amessage.