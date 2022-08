Google podjęło decyzję. Usunęło ponad 1,1 mln aplikacji

Amerykański gigant technologiczny postanowił poważnie rozprawić się ze szkodliwymi produktami w Google Play . Obecnie w sklepie znajduje się ok. 2,65 mln aplikacji, a każdego dnia dodawane jest ponad 3, 7 tys. W 2020 r. w Google Play było 3,1 mln aplikacji.

Nie wszystkie z nich są jednak bezpieczne i przydatne dla użytkowników, a niektóre zostały zaprojektowane jedynie w celu kradzieży danych . Co jakiś czas Google uruchamia dużą kampanię przeciwko tym aplikacjom i usuwa je ze swojego sklepu.

Jak wynika z przygotowanego raportu, w pierwszym kwartale br. Google usunęło ponad milion z nich. Warto odnotować, że w pierwszej połowie roku liczba dostępnych aplikacji w Google Play wzrosła z ponad 2 mln do blisko 2,2 mln.

Uwagę zwracają także dane finansowe giganta. Z raportu wynika, że w pierwszej połowie 2022 r. użytkownicy wydali 21,3 miliarda dolarów na zakup w aplikacji, subskrypcje oraz usługi premium, co oznacza spadek o 7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Ponadto liczba pobrań aplikacji w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosła około 55,3 mld. Jest to spadek o 700 mln rok do roku.