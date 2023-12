Zmiana w Google Chrome. Start od 4 stycznia 2024 roku

Google zapowiedział na blogu kluczowy etap na drodze do całkowitego wyłączenia obsługi ciasteczek firm trzecich w 2024 roku w przeglądarce Chrome . Na start w ramach testu, u 1 proc. użytkowników Google automatycznie włączy nową funkcję Ochrony prywatności, która zablokuje obsługę wspomnianych ciasteczek. Dla użytkowników będzie to oznaczać odcięcie od bazujących na ciasteczkach mechanizmów śledzących aktywność podczas przeglądania różnych stron.

Takie działanie Google'a to ważny moment na długiej drodze odcinania się od ciasteczek firm trzecich, co jest kluczowym elementem projektu Privacy Sandbox. Przygotowania trwały kilka lat, a pierwsze konkretne informacje o pomyśle odejścia od śledzenia przez ciasteczka formowały się już na początku 2021, kiedy trwały już testy FLoC - metody grupowania odbiorców, co ma pozwalać serwowane reklamy dopasowane do preferencji, z pominięciem identyfikowania tak, jak w przypadku ciasteczek.