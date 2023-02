"Bombowe wideo". Perfidne oszustwo wymierzone w emerytów

"Emerytalna bomba roku 2023" – brzmi temat wiadomości e-mail, która potencjalnie może trafić do skrzynki każdego Polaka. W jej treści oszuści namawiają do obejrzenia "bombowego wideo", które rzekomo zawiera niepokojące informacje na temat emerytury. W rzeczywistości jest to perfidne oszustwo wymierzone w seniorów.