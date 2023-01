Córka prosi o pomoc? Kolejne bezczelne oszustwo

"Cześć mamo. To mój nowy numer. Możesz usunąć ten stary. Wyślij mi wiadomość na WhatsApp" -to treść wiadomości, która zwiastuje kłopoty. Zrzutem ekranu na temat rzeczonej wiadomości podzieliła się z nami jedna z czytelniczek. Okazuje się, że nie był to pojedynczy przypadek. Na stronie internetowej policji możemy dowiedzieć się, jak potoczyła się historia w przypadku osoby, która uwierzyła, że koresponduje z córką.