Imperatory WP już rozdane. Poznaliśmy zwycięzców 12 kategorii

W tegorocznej odsłonie Imperatorów WP oddaliśmy głos naszym czytelnikom i widzom, aby sami zdecydowali, które urządzenia technologiczne i marki są ich zdaniem najlepsze. Przygotowaliśmy również 12 kategorii, wśród których znalazło się miejsce na nowości: Ekoprodukt Roku i Program Roku. Poznajcie zwycięzców tegorocznych Imperatorów WP.

Flagowiec Roku 2021

Rynek smartfonów to miejsce, w którym od lat toczy się zacięta rywalizacja o tytuł najlepszego flagowca. Głosami naszych czytelników produktem roku w tej kategorii został Samsung Galaxy S21 Ultra. Jego rywalami były: Apple iPhone 13 Pro Max, ASUS ROG Phone 5s Pro, OnePlus 9 Pro oraz Xiaomi Mi 11 Ultra.

Smartfon Konsumencki Roku 2021

Tańszy nie znaczy gorszy. W końcu nie każdy klient chce wyciągać rękę aż do najwyżej półki, by kupić urządzenie, którego funkcje będą wykraczały poza jego potrzeby. Większość naszych czytelników uznała, że smartfonem, który spełnia ich oczekiwania i zasługuje na Imperatora, jest Samsung Galaxy A52. Wygrał on z takimi modelami jak: Sony Xperia 10 III, Redmi Note 10 Pro, Realme GT Master Edition i Motorola Moto G60.

Smartfon Fotograficzny Roku 2021

Najlepszy aparat to ten, który masz w kieszeni. Fotograficzne możliwości smartfonów są w dzisiejszych czasach niezwykle imponujące. A zdaniem czytelników najlepszym smartfonem fotograficznym jest Galaxy S21 Ultra. Zwyciężył on z Apple iPhone 13 Pro Max, Sony Xperia 1 III, vivo X60 Pro oraz Xiaomi Mi 11 Ultra.

Ekoprodukt Roku 2021

Ziemia jest wyjątkowa pod wieloma względami. Dobrym przykładem może być fakt, że mimo rozwoju technologii nadal nie udało nam się znaleźć śladów życia w żadnym innym miejscu. Należy więc o nią dbać, a technologią, która zdaniem czytelników robi to najlepiej, są Perowskity firmy Saule Technologies. Ich konkurentami były Fairphone 4, Acer Aspire Vero, Microsoft Ocean Plastic Mouse, Epson EcoTank L3251.

Telewizor Roku 2021

Telewizor już od pewnego czasu nie służy wyłącznie do oglądania telewizji. Dziś to prawdziwe centrum domowej rozrywki zapewniające dostęp do internetu, usług VOD, a także możliwość grania na konsolach nowej generacji. Produktem roku w tej kategorii został Samsung Neo QLED 8K QN900A, pokonując takie urządzenia jak: HiSense Sonic Screen Laser TV, LG OLED C1, Sony Bravia XR 9, Philips OLED 806.

Laptop Biznesowy Roku 2021

Praca wielu osób polega dziś na spędzaniu czasu przed laptopem. Wykonujemy na nim przeróżne zadania, tak więc musi on spełniać wiele wymagań. Laptopem Biznesowym Roku 2021 został Apple Macbook Pro M1. Pozostałe sprzęty, które z nim konkurowały to: DELL XPS 15 (2021), Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga, HP Spectre x360 14 oraz Microsoft Surface Pro 8.

Laptop Gamingowy Roku 2021

Jedni pracują, a drudzy grają. W końcu laptop to nie tylko narzędzie do pracy. Najlepszym laptopem gamingowym wytypowanym przez naszych czytelników jest Acer Predator Helios 500. W tej rozgrywce pokonał takie urządzenia jak: Lenovo Legion 5i Pro Gen 6, MSI Delta 15, Razer Blade 17 (2021) i Asus ROG Zephyrus Duo 15 SE.

Program Roku

Niemal wszyscy korzystamy z laptopów czy smartfonów, ale prawdziwą robotę wykonują programy. Imperatora WP w tej kategorii otrzymał w tym roku Microsoft Windows 11. Innymi programami, które udało mu się pokonać były: Android 12, Blender 3.0, DaVinci Resolve 17 i Microsoft Office 2021.

Komponent Roku

Nawet pomimo utrudnień panujących na rynku komponentów komputerowych w 2021 roku, warto było zastanowić się nad tematem i zagłosować w naszym plebiscycie. Czytelnicy uznali, że w tej kategorii zwycięzcą jest NVIDIA GeForce RTX 3060. Karta graficzna pokonała: Procesory Intel Core 12. generacji, monitor Huawei MateView, pamięć G-Skill DDR5 Trident Z5 oraz XPG GAMMIX S70 Blade.

Gra Roku 2021 – SINGLEPLAYER

Nie ma wątpliwości co do tego, że bardzo wielu graczy wciąż kocha dobre przygody w trybie single player i nieustannie szuka takich gier. Według naszych czytelników Grą Roku, która zasłużyła na Imperatora, jest Forza Horizon 5. Samochodówka prześcignęła tytuły: Deathloop, Resident Evil Village, Ratchet & Clank: Rift Apart oraz Psychonauts 2.

Gra Roku 2021 – MULTIPLAYER

Czasem tryb dla pojedynczego gracza to za mało i chcemy przeżywać wirtualne przygody z drugą osobą lub całą paczką. Halo Infinite z pewnością jest grą godną uwagi, dlatego zasłużyło na tegorocznego Imperatora. Pozostałe tytuły to: Chivalry 2, New World, Valheim i It Takes Two.

Aparat Fotograficzny Roku