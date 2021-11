Indie pójdą śladem Chin? Mogą zakazać większości kryptowalut

"Rzeczpospolita" wskazuje, że według szacunków w waluty cyfrowe inwestuje 15- 20 mln mieszkańców Indii, a należące do nich aktywa mogą wynosić 5,4 mld dolarów. Jak zaznacza z kolei serwis stacji CNBC, poprzez nową ustawę rząd może dążyć nie tylko do zakazania obrotu większością kryptowalut, ale również do ustanowienia pewnych ram dla oficjalnej waluty cyfrowej emitowanej przez Bank Rezerw Indii. Według doniesień prasowych pilotażowa emisja cyfrowej rupii indyjskiej jest rozważana w drugim kwartale przyszłego roku.