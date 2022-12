Ukrainiec okradł Solarisa. Pieniądze przekazał organizacji charytatywnej z Kijowa

Holden, który obecnie mieszka w Mequon w amerykańskim stanie Wisconsin, wyjechał z Ukrainy w latach 80. po katastrofie w Czarnobylu. Jak widać, tak duża odległość dzieląca go od ojczyzny, nie przeszkadza mu w aktywnym jej wspieraniu. Mężczyzna w rozmowie z Forbes'em nie wyjawił, w jaki sposób razem ze swoim zespołem Hold Security włamał się na rynek Solaris, ale przyznał, że jest w stanie przejąć kontrolę nad znaczną częścią infrastruktury internetowej go zasilającej.

Tak samo, jak nas szeregiem kont administratorów Solarisa, kodem źródłowym strony internetowej, bazą użytkowników , a także punktami zwrotnymi dostaw narkotyków. Holden wyjawił również, że przez pewien czas jego zespół miał kontrolę nad "głównym portfelem" Solarisa, który był używany do wpłacania i wypłacania środków. Dzięki temu udało mu się przejąć 1,6 bitcoina o wartości 25 tys. dolarów.

Zdobyte środki mężczyzna przekazał Enjoying Life. Jest to organizacja charytatywna z Kijowa. Forbes skontaktował się z jej współzałożycielką - Tiną Mikhailovskayą, która potwierdziła, że środki wpłynęły na konto. Oprócz 25 tys. dolarów przejętych z Solarisa organizacja otrzymała również 8 tys. dolarów od Hold Security. Pieniądze zostały rozdysponowane na pomoc osobom starszym, rodzinom i przesiedleńcom, którzy ucierpieli z powodu trwającej wojny.

Dzięki włamaniu na rynek Solaris mężczyzna przejął wiele cennych informacji o użytkownikach i działaniach prowadzonych na rynku. Uważa on, że mogą one pomóc w zlokalizowaniu rosyjskich cyberprzestępców, którzy stoją m.in. za handlem narkotykami. Mężczyzna wyjaśnił, że zgodził się na rozmowę z Forbes'em i upublicznienie swoich danych, aby w ten sposób nakłonić właścicieli Solarisa do zamknięcia strony. Podkreślił, że atak miał też podłoże polityczne.