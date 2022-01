Rosja zakaże kryptowalut. Tego chce Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB)

Kryptowaluty mają wiele zalet w porównaniu do zwykłych pieniędzy jeśli idzie o anonimowość. Normalnie każdy przelew można łatwo zidentyfikować, a w przypadku płatności wykonanych pomocą kryptowalut jest to już bardzo trudne. Ponadto przesyłanie dużych kwot jest niesamowicie prostsze niż w przemycanie np. torby wypełnionej wypraną gotówką.

Bardzo dużo z nich przeniosło swoje kopalnie właśnie do Rosji bądź Kazachstanu i przynajmniej do czasu aż nie będą stanowić zagrożenia dla sieci energetycznej, bądź dla rządzącej władzy to nie będą mieć problemów. Jest to całkowicie inne podejście w porównaniu do Szwecji, która nawołuje do zakazania wydobycia kryptowalut także na terenie UE z powodów ekologicznych.