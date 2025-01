Inkscape - darmowy program do grafiki wektorowej

Inkscape to popularna aplikacja graficzna o otwartym kodzie źródłowym, która od lat zdobywa uznanie wśród grafików, projektantów czy amatorów grafiki wektorowej. Program pozwala tworzyć i edytować ilustracje, logo, ikony, schematy, mapy czy projekty techniczne w formacie SVG , a także eksportować je w razie potrzeby do innych popularnych formatów, takich jak PNG, PDF, DXF czy EPS .

Użytkownik Inkscape ma pełną kontrolę nad krzywymi Béziera, ścieżkami i węzłami , co umożliwia precyzyjne projektowanie grafiki. Program oferuje także bogaty zestaw narzędzi do wypełniania, gradientów, obrysów oraz przekształcania obiektów, takich jak skalowanie, obracanie czy klonowanie.

Dodatkowo, Inkscape obsługuje warstwy i maski , co pozwala na zaawansowaną pracę z rozbudowanymi projektami. Dzięki temu zarówno początkujący użytkownicy, jak i profesjonalni graficy znajdą w nim funkcje dopasowane do swoich potrzeb.

Wbudowane funkcje, takie jak trasowanie bitmap czy obsługa tekstu na ścieżce, sprawiają, że Inkscape nadaje się zarówno do prostych projektów, jak i zaawansowanych ilustracji. Co więcej, program działa na systemach Windows, macOS i Linux, co czyni go dostępnym dla użytkowników z różnych platform.