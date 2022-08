InPost: jak udostępnić przesyłkę do Paczkomatu "z apki do apki"?

W aplikacji InPost Mobile pojawiła się nowa opcja, która ucieszy wszystkich regularnych klientów InPostu. Ze smartfona można od teraz udostępnić przesyłkę "z apki do apki", a tym samym pozwolić wybranej osobie zdalnie otworzyć Paczkomat i odebrać naszą przesyłkę.

Dotychczas w aplikacji InPost Mobile możliwe było jedynie udostępnienie kodu QR lub kombinacji numeru telefonu i kodu odbioru dowolnej osobie. W praktyce oznaczało to, że ktoś, kto chce odebrać za nas paczkę i tak musi podejść do Paczkomatu i skorzystać z jego ekranu.

Udostępnianie "z apki do apki" eliminuje ten problem i pozwala wybranej przez nas osobie obsłużyć paczkę tak, jak gdyby była wysłana bezpośrednio do niej. Możliwe jest więc także zdalne otwarcie Paczkomatu.

Z apki do apki - jak udostępnić paczkę w InPost Mobile?

Aby udostępnić przesyłkę "z apki do apki", należy w pierwszej kolejności upewnić się, że osoba, która ma odebrać za nas paczkę, również posiada w telefonie aplikację InPost Mobile. Założenie konta jest oczywiście darmowe i wiąże się z podaniem numeru telefonu i późniejszą weryfikacją. Ten proces trzeba zresztą co jakiś czas powtarzać.

Udostępnianie przesyłki paczkomatowej "z apki do apki" rozpoczyna się w telefonie pierwotnego odbiorcy. Należy kliknąć wybraną paczkę na liście, a następnie wybrać opcję Udostępnij przesyłkę. Na kolejnym ekranie wyświetli się kilka opcji, w tym dotychczasowe Udostępniania do obserwowania lub Udostępniania kodu odbioru. Nas interesuje w tym przypadku żółty przycisk Udostępnij z apki do apki.

Jeśli udostępnianie realizowane jest po raz pierwszy, na tym etapie konieczne będzie dodanie nowego zaufanego użytkownika, któremu w przyszłości będzie można udostępniać paczki w aplikacji InPost Mobile. By to zrobić, trzeba podać jego numer telefonu, a następnie wprowadzić nazwę, która w przyszłości pomoże zidentyfikować daną osobę na liście. Jeśli użytkownik został już wcześniej dodany, na tym etapie wystarczy wybrać jego nazwę. Paczka pojawi się w jego aplikacji InPost Mobile.

Dodanie nowego użytkownika konieczne jest jednak "z obydwu stron". Przy dodawaniu nowej zaufanej osoby w InPost Mobile, na koniec możliwe jest wygenerowanie kodu i udostępnienie go wybranej osobie np. przez SMS czy WhatsAppa. Wówczas odbiorca musi uruchomić aplikację w swoim telefonie i zajrzeć do ustawień. Wybierając opcję Sparuj użytkownika może dodać nową osobę do listy, wpisując otrzymany kod.

Kiedy użytkownicy są już ze sobą sparowani, wystarczy wrócić do ostatniego etapu opisanego wyżej udostępniania przesyłki w InPost Mobile. Zamiast dodawać nowego użytkownika, można go już wybrać z listy. Docelowa osoba zobaczy wówczas naszą paczkę w swojej aplikacji i będzie mogła ją odebrać dowolnym sposobem - także zdalnie otwierając Paczkomat. To znaczne ułatwienie i opcja, której brakowało tu od dawna.

