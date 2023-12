InPost: "ważność konta wygaśnie za 20 dni". Oto, co musisz zrobić

Użytkownicy InPost Mobile są zobowiązani do regularnej weryfikacji swojego numeru telefonu . Aplikacja sama przypomina o tym, wysyłając powiadomienie. Od momentu otrzymania pierwszego, użytkownik musi pobrać i wpisać w telefonie 6-cyfrowy kod weryfikacyjny , aby móc dalej korzystać z programu. Jeśli korzystający nie zrealizuje tego procesu, InPost Mobile automatycznie wyloguje go, a następnie konieczne będzie ponowne przejście przez proces logowania.

Proces weryfikacji jest bardzo prosty i nie wymaga dużo czasu. Wystarczy dotknąć przycisk "Pobierz kod" w aplikacji, a następnie przepisać otrzymany SMS-em 6-cyfrowy kod . Jeśli użytkownik zdecyduje się na udzielenie dodatkowej zgody, by aplikacja InPost Mobile miała dostęp do treści SMS-ów, kod zostanie automatycznie przepisany z wiadomości. Wówczas pozostanie tylko zaakceptować cały proces. Podobne zabezpieczenie 6-cyfrowym kodem stosuje na przykład komunikator WhatsApp.

Aplikacja InPost Mobile oferuje wiele funkcji, które ułatwiają korzystanie z Paczkomatów. Umożliwia nie tylko śledzenie paczek wysłanych do użytkownika, ale także jest przydatna podczas ich odbioru - bezpośrednio z ekranu telefonu można otwierać Paczkomaty, co znacznie oszczędza czas przy maszynie i eliminuje konieczność podchodzenia do monitora urządzenia, by skanować kod QR. Dodatkowo, aplikacja oferuje możliwość udostępniania przesyłek "z apki do apki", by umożliwić tym samym wygodny odbiór paczki innej osobie w naszym imieniu.