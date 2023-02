InPost Mobile: nowe powiadomienia po aktualizacji

Udostępnianie paczki "z apki do apki" w aplikacji InPost Mobile to opcja, która pozwala klientom InPostu wzajemnie odbierać swoje przesyłki bez konieczności dotykania Paczkomatu. Wcześniej było to możliwe wyłącznie z zastosowaniem kodu QR na zdjęciu lub po wpisaniu numeru telefonu i kodu odbioru. Udostępnianie "z apki do apki" od początku miało jednak pewną wadę - brak powiadomień.