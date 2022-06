InPost wprowadził jeszcze wygodniejszą obsługę Paczkomatów

Aby skorzystać z nowej opcji wystarczy zainstalować aplikację InPost Mobile w smartfonie - tę samą, która od dawna pozwala na zdalne otwieranie skrytek Paczkomatów podczas odbierania paczek. InPost wprowadził tę opcję lata temu, ale od początku brakowało tu jednego - analogicznej możliwości w przypadku zwrotów lub nadań i właśnie się to zmieniło . W praktyce można już więc obsługiwać Paczkomaty bez podchodzenia do ekranu maszyny, niezależnie od sytuacji.

Zdalne otwieranie Paczkomatów przy nadaniu i zwrocie zostało przygotowane dokładnie tak, jak podczas odbiorów przesyłek i w praktyce jest rozszerzeniem zakładek Nadaję oraz stosunkowo nowej Zwracam w aplikacji InPost Mobile. Wystarczy zajrzeć do nich w programie, by zobaczyć tytułowe nadawane oraz zwracane paczki, które prezentowane są tak samo jak te, które zostały wysłane do użytkownika i czekają na odbiór.