Intel ARC Alchemist. Stare API bez dedykowanego wsparcia

Ten po prostu będzie najprościej to ujmując tłumaczył DirectX9 na DirectX12. Jest to co prawda dodatkowa warstwa w komunikacji pomiędzy grą a kartą graficzną, ale pamiętajmy, że nikt już nowych gier pod to ponad 20-letnie API nie robi. Z drugiej strony nawet jeśli karty graficzne Intela będą tu miały spadki wydajności to wydany przez Microsoft konwerter D3D9on12 pozwoli na bezproblemową obsługę starszych tytułów bez potrzeby nadrabiania przez Intela dekad w optymalizacji sterowników.