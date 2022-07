Intel Raptor Lake. Są benchmarki serii K oraz data premiery

Odblokowany Intel Core i5-13600K będzie wykorzystywał sześć rdzeni P-core tak samo jak Core i5-12600K, ale liczba rdzeni E-core została podwojona do ośmiu sztuk. Ponadto wedle benchmarków odnalezionych przez użytkownika Twittera o nicku harukaze5719 maksymalne taktowanie rdzeni zostało zwiększone do 5,1 GHz. Testów dokonano na dwóch konfiguracjach płyt, ale na nieznanej płycie od Asusa procesor działał dużo lepiej niż na płycie Z690 Steel Legend WiFi 6E od ASRocka. Ta jak się później okazało wykorzystywała pamięć RAM w standardzie DDR4.

Wydajność próbki inżynieryjnej w benchmarku Geekbench 5 działającej na płycie od Asusa wyniosła 2012 punktów w teście jednowątkowym oraz aż 16054 punkty w teście wielowątkowym. W porównaniu do obecnych konkurentów w teście wielowątkowym mamy praktycznie podwójną wydajność Ryzena 5 5600X i blisko 40 proc. progres wobec Core i5-12600K.

Drugim wykrytym procesorem jest odblokowana Core i7 13. generacji, której wyniki odnalazł użytkownik Twittera o nicku BenchLeaks. Testów dokonano na płycie głównej ASRock Z690 Steel Legend WiFi 6E, czyli tej samej co w przypadku powyższego testu próbki Core i5-13600K.

Wracając do rzeczonej nowości to Core i7-13700K będzie się składał z ośmiu rdzeni P-core oraz identycznej liczby E-core, czyli będziemy mieć identyczną konfigurację rdzeni jak w obecnym Core i9-12900K. Zgodnie z benchmarkiem maksymalne taktowanie rdzeni nowego odblokowanego Core i7 wyniosło 5,4 GHz, a procesor osiągnął 2090 punktów w teście jednowątkowym oraz aż 16542 punkty w teście wielowątkowym.

Takie wynikają mu kolejno 20,9 proc. i 54 proc. przewagę w testach jedno- i wielowątkowych wobec Ryzena 7 5800X. Z drugiej strony do Core i9-12900K trochę brakuje, bowiem ten CPU w teście wielowątkowym osiąga około 18 tys. punktów.

Najpotężniejszy to jak zwykle to bywa Core i9-13900K, który będzie dysponował ośmioma rdzeniami P-core oraz aż 16 rdzeniami E-core (podwojenie w stosunku do obecnego Core i9-12900K). Tutaj także szeregiem wieści podzielił się BenchLeaks i wygląda, że Core i9-13900K będzie się charakteryzował maksymalnym taktowaniem 5,5 GHz lub 5,7 GHz jeśli spełnione będą wymagania Thermal Velocity Boost (TVB).