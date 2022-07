Intel Raptor Lake. Wyciekły oficjalne slajdy ze specyfikacją

Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami liczba mocnych rdzeni P-core z obsługą wielowątkowości pozostanie bez zmian w porównaniu do rodziny Alder Lake (wciąż osiem rdzeni), ale za to liczba energooszczędnych rdzeni E-core bez obsługi wielowątkowości została podwojona z 8 do 16. Sprawia to, że będziemy mieć do czynienia z 24-rdzeniową i 32-wątkową jednostką serii Core i9.