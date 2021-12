Intel Core i3-12100. Będzie król niskiego segmentu

Dla użytkowników komputerów z ograniczonym budżetem najbardziej interesująca będzie premiera układów Core i3 z serii Alder Lake. Do tej grupy należy wspomniany Core i3-12100 będący jednostką wyposażoną tak jak reszta niższych układów Alder Lake wyłącznie w rdzenie P-core.

Cztery rdzenie z obsługą 8 wątków pracowały z bazową częstotliwością 3,3 GHz, która maksymalnie może wzrastać do 4,3 GHz w przypadku wykorzystania jednego rdzenia. Przetestowana próbka ma jeszcze różne limity mocy PL1 i PL2, które dla tej próbki wynoszą kolejno 60 W i 77 W.

Intel z serii Alder Lake. Porównanie Windows 10 vs Windows 11

Wyniki testów przeprowadzonych przez XFastest wynika, że nowy Intel wygrywa z konkurencyjnymi układami AMD bez najmniejszych problemów. Przykładowo w Cinebench R23 w teście wielowątkowym nowy Core i3 osiąga 8 474 punktów, a drugi w kolejce Ryzen 3 3300X 6 723 punktów. Z kolei w teście jednowątkowym tradycyjnie wygrywa Intel z 1 649 punktami vs 1 280 punktów dla Ryzena 3 3300X. Znaczna przewaga niebieskich utrzymuje się też w benchmarkach V-Ray Benchmark, czy PugetBench for Premiere Pro.

Z kolei w grach pokroju Cyberpunk 2077 bądź klasyki gatunku CS:GO także mamy przewagę Intela, chociaż można mieć pewne zastrzeżenia do metodologii. Na wykresie z Cyberpunkiem 2077 widzimy dopiero zróżnicowanie wyników po włączeniu DLSS (zaawansowana metoda skalowania obrazu i rekonstrukcji obrazu z niższej rozdzielczości do wyższej). Po prostu ustawienia ultra w 1920 × 1080 pikseli to było za dużo dla RTX-a 3060 Ti i stwarzało wąskie gardo dla karty graficznej, a nie procesora.