Intel porzuca koparki kryptowalut. Biznes był nieopłacalny

Układy Intel Bloackscale 1000 to stosunkowo nowe konstrukcje, bo zadebiutowały one w marcu ubiegłego roku (wcześniej pracowano nad układami Bonanza Mine). Wówczas mieliśmy jednak inne czasy w branży technologicznej. Produkcja wyspecjalizowanych układów ASIC do kopania Bitcoinów miała być nowym pomysłem na biznes i wejściem w dochodowy, mocno rozwijający się segment rynku.