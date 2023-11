Zgodnie z informacjami z serwisu downdetector, problem z internetem Netia zaczął się wyraźnie nasilać około godziny 9:00 . Zgłoszenia o awarii spływają w zasadzie z całego kraju, w tym między innymi z Warszawy, Lublina, Trójmiasta czy Krakowa. Liczba zgłoszeń nie jest wysoka - w chwili pisania niniejszego tekstu utrzymuje się na poziomie około 150 co sugeruje, że awaria dotyczy tylko wybranych odbiorców internetu Netii.

Z drugiej strony sytuacja taka utrzymuje się od ponad godziny, co wskazuje, że awaria dość długo nie została usunięta. Na tę chwilę Netia nie podaje w mediach społecznościowych dodatkowych informacji na temat usterki. Nie wiadomo więc, kiedy można spodziewać się usunięcia problemu, co z pewnością najbardziej interesuje samych odbiorców, którzy nie mają dostępu do internetu.