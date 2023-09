Internet nie działa. Netia mierzy się z kolejną awarią w tym tygodniu . W piątek, 1 września 2023 r., od godzin popołudniowych aż do nocy masowo napływały zgłoszenia w serwisie downdetector. Przez pewien czas był spokój, ale w sobotę, 2 września 2023 r., tuż przed południem znów pojawiło się kilkaset raportów o braku dostępu do internetu stacjonarnego.

Powoli spada liczba zgłoszeń pojawiających się w serwisie downdetector. Tuż przed godziną 13.00 raportów było już mniej niż 300. To wciąż jednak na tyle wysoka liczba, by nie mieć wątpliwości co do tego, że Netia wciąż nie zdołała do końca uporać się z sobotnią awarią.