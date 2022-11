Internauci otrzymują w ostatnim czasie wiadomości e-mail, w których są informowani o rzekomym szczęściu w losowaniu. Otóż zgodnie z treścią wiadomości, udało im się wygrać iPhone 14 Pro od sieci Orange. Aby go odebrać, trzeba dopełnić tylko formalności i uiścić symbolicznąopłatę.

Autor wiadomości e-mail, o której informuje CERT Orange, nie był zbyt skrupulatny w swoim działaniu. Szukając ofiary, przesyła do niej prostą wiadomość z całkiem naturalnie wyglądającego adresu, który w żaden sposób nie nawiązuje do nazwy sieci. Brakuje też charakterystycznej dla wiadomości firmowych szaty graficznej maila. Trudno więc uwierzyć w to, że jego treść jest autentyczna.