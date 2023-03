Mail od Allegro? To sprytne działanie oszustów

W mailu czytamy też, że aktywna usługa "Allegro!" pozwala na darmowe dostawy kurierem oraz do Paczkomatów i do darmowych zwrotów. Dalej widzimy też informację o tym, że zgodnie z regulaminem możliwe jest nałożenie blokady konta przez brak autoryzowanych danych. Tak oszuści zachęcają do otwarcia linku, który prowadzi do strony, której zadaniem jest wyłudzenie naszych danych osobistych. Ciekawy jest adres, z którego wysyłane są maile - kontakt@przemyslawdomeradzki.co.pl. To prawdopodobnie przejęta przez cyberprzestępców poczta firmowa.