Użytkownicy skarżą się na natrętne komunikaty pojawiające się w systemie. Jakiś czas temu redaktor Oskar Ziomek pisał o problemie związanym z rekomendacjami aplikacji do pobrania . To nie jedyne problemy z "jedenastką" Obecnie coraz więcej użytkowników skarży się na reklamy zachęcające do wypróbowania usługi PC Game Pass.

W prawym dolnym rogu ekranu pojawia się komunikat od Microsoftu, zachęcający do zakupu Xbox Game PC Pass, aby grać w "gry nowej generacji" na komputerze z Windows 11. Kliknięcie opcji "Join now" przenosi użytkownika do Microsoft Store, gdzie można zakupić PC Game Pass. Można odrzucić komunikat, jednak niewiele to zmienia, bo po jakiś czasie pojawia się on ponownie.