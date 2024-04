Windows 11 i nowe reklamy aplikacji. Można je wyłączyć

Użytkownicy odbierają jednak ten system od początku po prostu jako obszar reklamowy. Na szczęście można go wyłączyć w ustawieniach - tłumaczy sam Microsoft w informacji o nowym wydaniu testowego Windowsa 11. By to zrobić, należy zajrzeć do sekcji Personalizacja, gdzie można wyłączyć rekomendacje jako jedną z opcji dotyczących menu Start.