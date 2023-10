Irytujące różnice głośności? YouTube ma rozwiązanie

Jedną z mniejszych, ale i tak istotnych nowości jest (zapowiadana już w serwisie dobreprogramy.pl) zmiana zakładki "Biblioteka" w "Ty" . To jedna sekcja, w której znajduje się wszystko, co nas dotyczy. Od naszego konta i kanału, przez historię i filmy zapisane "do obejrzenia", po playlisty i klipy. Mała rzecz, a cieszy.

Zdecydowanie najciekawszą nowinką jest jednak normalizacja głośności. Długo przyszło nam na to czekać, ale YouTube nareszcie sam zadba o to, by głośność odtwarzanych materiałów wideo była w miarę stała. Właściciele serwisu obiecują koniec z irytującymi różnicami w głośności (pozostaje mieć tylko nadzieję, że będzie to także dotyczyć reklam). Opcję tę znajdziesz w menu "Ustawienia dodatkowe".