Blokujesz reklamy? To YouTube zablokuje ci filmy

Zasady w serwisie YouTube są znane. Albo opłacasz abonament YouTube Premium, albo oglądasz treści z reklamami. Tajemnicą poliszynela jest jednak to, że istnieją sposoby, dzięki którym można nie płacić, a i tak mieć serwis bez reklam. Wygląda na to, że to się niebawem zmieni. Google rozpoczął walkę z adblockerami.